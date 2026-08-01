Алаев надеется на снятие бана ФИФА с "Ахмата"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что трансферные ограничения, наложенные Международной федерацией футбола (ФИФА), будут сняты с грозненского "Ахмата" и не затронут другие клубы лиги.

"Мы вместе с клубами и Российским футбольным союзом внимательно изучаем это дело, ведем определенную работу, которую я сейчас не буду афишировать, по снятию этого бана. Я очень надеюсь, что данная история не коснется других клубов", - сказал Алаев.

"В наше время всегда есть какая-то юридическая основа, но, к сожалению, бывает и политическая. Здесь надо внимательно всем разобраться, если были какие-то ошибки, их надо исправить и снять этот бан. Надеюсь, что других клубов это не коснется, а "Ахмат" сможет снова подписывать футболистов", - добавил президент РПЛ.