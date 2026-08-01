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Алаев надеется на снятие бана ФИФА с "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
12:18 01.08.2026
Алаев надеется на снятие бана ФИФА с "Ахмата"

Алаев надеется, что ФИФА снимет трансферные ограничения с "Ахмата"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Алаев
Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Александр Алаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферные ограничения на грозненский «Ахмат».
  • Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что ограничения будут сняты и не затронут другие клубы лиги.
  • «Ахмат» подал документы для апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что трансферные ограничения, наложенные Международной федерацией футбола (ФИФА), будут сняты с грозненского "Ахмата" и не затронут другие клубы лиги.
ФИФА 14 июля наложила трансферные ограничения на "Ахмат" - они будут сняты после устранения причин запрета, которые не уточняются. После этого журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале сообщил, что после дела "Ахмата" трансферный запрет грозит остальным клубам РПЛ, а также командам Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков заявил, что, вопреки слухам, рисков массового трансферного запрета для отечественных клубов со стороны ФИФА нет.
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"Мы вместе с клубами и Российским футбольным союзом внимательно изучаем это дело, ведем определенную работу, которую я сейчас не буду афишировать, по снятию этого бана. Я очень надеюсь, что данная история не коснется других клубов", - сказал Алаев.
"В наше время всегда есть какая-то юридическая основа, но, к сожалению, бывает и политическая. Здесь надо внимательно всем разобраться, если были какие-то ошибки, их надо исправить и снять этот бан. Надеюсь, что других клубов это не коснется, а "Ахмат" сможет снова подписывать футболистов", - добавил президент РПЛ.
Вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров 26 июля заявил РИА Новости о подаче документов для апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Позднее в инстанции подтвердили получение обращения от клуба из Чечни.
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ФутболСпортЛозаннаАлександр АлаевМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Спортивный арбитражный суд (CAS)АхматРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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