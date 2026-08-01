В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Оренбурга, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.