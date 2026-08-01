"Аэрофлот" добавил лакто-вегетарианские блюда в основное меню класса Эконом

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа "Аэрофлот" добавляет лакто-вегетарианское питание в классе "Эконом" на рейсах продолжительностью свыше семи часов, вылетающих из Москвы.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках пилотного проекта с 1 августа добавляет лакто-вегетарианское питание в классе Эконом на рейсах продолжительностью свыше семи часов, вылетающих из Москвы, сообщает перевозчик.

Лакто-вегетарианское горячее блюдо будет дополнением к традиционному выбору мясных и рыбных позиций. Таким образом в рамках проекта пассажирам будет предложен выбор из трех вариантов горячего, отмечается в сообщении.