"Аэрофлот" добавил лакто-вегетарианские блюда в основное меню класса Эконом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 августа "Аэрофлот" добавляет лакто-вегетарианское питание в классе "Эконом" на рейсах продолжительностью свыше семи часов, вылетающих из Москвы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках пилотного проекта с 1 августа добавляет лакто-вегетарианское питание в классе Эконом на рейсах продолжительностью свыше семи часов, вылетающих из Москвы, сообщает перевозчик.
Лакто-вегетарианское горячее блюдо будет дополнением к традиционному выбору мясных и рыбных позиций. Таким образом в рамках проекта пассажирам будет предложен выбор из трех вариантов горячего, отмечается в сообщении.
Решение ввести этот дополнительный вид рациона принято на основании анализа обратной связи от пассажиров и статистики доли людей, придерживающихся лакто-вегетарианской формы питания, исключающей мясо, птицу и рыбу.
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2 октября 2025, 18:00