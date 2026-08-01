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"Аэрофлот" добавил лакто-вегетарианские блюда в основное меню класса Эконом - РИА Новости, 01.08.2026
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10:12 01.08.2026
"Аэрофлот" добавил лакто-вегетарианские блюда в основное меню класса Эконом

"Аэрофлот" с 1 августа добавил лакто-вегетарианское питание в классе Эконом

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот""Аэрофлот" добавил лакто-вегетарианские блюда в основное меню класса Эконом
Аэрофлот добавил лакто-вегетарианские блюда в основное меню класса Эконом - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
"Аэрофлот" добавил лакто-вегетарианские блюда в основное меню класса Эконом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа "Аэрофлот" добавляет лакто-вегетарианское питание в классе "Эконом" на рейсах продолжительностью свыше семи часов, вылетающих из Москвы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках пилотного проекта с 1 августа добавляет лакто-вегетарианское питание в классе Эконом на рейсах продолжительностью свыше семи часов, вылетающих из Москвы, сообщает перевозчик.
Лакто-вегетарианское горячее блюдо будет дополнением к традиционному выбору мясных и рыбных позиций. Таким образом в рамках проекта пассажирам будет предложен выбор из трех вариантов горячего, отмечается в сообщении.
Решение ввести этот дополнительный вид рациона принято на основании анализа обратной связи от пассажиров и статистики доли людей, придерживающихся лакто-вегетарианской формы питания, исключающей мясо, птицу и рыбу.
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