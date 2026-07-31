МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что за все время конфликта украинская армия лишилась якобы только 50 тысяч солдат.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025-м — свыше 520 тысяч.

Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях ВСУ — записывают убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава. В частности, в сентябре 2025-го в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.