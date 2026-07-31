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Заявление Зеленского о происходящем в ВСУ поразило журналиста - РИА Новости, 31.07.2026
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Заявление Зеленского о происходящем в ВСУ поразило журналиста

Боуз резко осудил занижение Зеленским потерь в ВСУ

© REUTERS / Kylie CooperВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о потерях в украинской армии.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что за все время конфликта украинская армия лишилась якобы только 50 тысяч солдат.
"Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается? Если вам когда-либо требовалось доказательство того, что маленький диктатор лжет, то вот оно", — написал он в соцсети X.
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В пятницу Владимир Зеленский запутался в традиционно занижаемых потерях ВСУ и заявил, что за все время конфликта украинская армия лишилась только 50 тысяч солдат, притом что в феврале этого года он называл большую цифру — 55 тысяч погибших украинских военных.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025-м — свыше 520 тысяч.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях ВСУ — записывают убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава. В частности, в сентябре 2025-го в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.
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