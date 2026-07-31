Рейтинг@Mail.ru
Офис Зеленского попросил возбудить дело против Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 31.07.2026
Офис Зеленского попросил возбудить дело против Лукашенко

Офис Зеленского попросил Генпрокуратуру возбудить дело против Лукашенко

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис Зеленского попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против Лукашенко.
  • Обращение зарегистрировали 30 июля.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обратился в офис генпрокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Укринформ со ссылкой на руководителя управления информационной политики и коммуникаций ГП Марьяну Гайовскую-Ковбасюк.
"Офис генпрокурора Украины получил обращение от офиса… (Зеленского – ред.) с просьбой рассмотреть возможность открытия уголовного производства в отношении Александра Лукашенко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Сильно испугался": в ЕС оценили угрозы Зеленского в адрес Лукашенко
27 июня, 06:42
В офисе генпрокурора отметили, что обращение зарегистрировано 30 июля, на данный момент на основе этого обращения никакие уголовные дела не возбуждались. Агентство сообщает, что ранее на адрес офиса Зеленского поступило письмо от представителей беглой белорусской оппозиции с просьбой дать правовую оценку действиям Лукашенко в связи поддержкой Белоруссией проведения Россией СВО на Украине.
Украинские СМИ в январе уже писали о планах Киева возбудить уголовное дело против Лукашенко. Тогда его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что в Минске ничего о таких намерениях не знают, и "это мало волнует".
Сам Зеленский не раз выступал с резкими заявлениями и угрозами в адрес Лукашенко. В том числе в июне, через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко атаками из-за техники на территории Белоруссии, которая якобы помогает наносить удары по объектам ВСУ.
Лукашенко в ответ заявлял о попытках Киева втянуть Белоруссию в войну и предупреждал, что в этом случае ее качество мгновенно изменится.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Депутат Рады набросился на Зеленского после угроз в адрес Лукашенко
22 июня, 15:13
 
В миреБелоруссияУкраинаКиевАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала