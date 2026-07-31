Офис Зеленского попросил возбудить дело против Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Офис Зеленского попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против Лукашенко.

Обращение зарегистрировали 30 июля.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обратился в офис генпрокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Укринформ со ссылкой на руководителя управления информационной политики и коммуникаций ГП Марьяну Гайовскую-Ковбасюк.

"Офис генпрокурора Украины получил обращение от офиса… ( Зеленского – ред.) с просьбой рассмотреть возможность открытия уголовного производства в отношении Александра Лукашенко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В офисе генпрокурора отметили, что обращение зарегистрировано 30 июля, на данный момент на основе этого обращения никакие уголовные дела не возбуждались. Агентство сообщает, что ранее на адрес офиса Зеленского поступило письмо от представителей беглой белорусской оппозиции с просьбой дать правовую оценку действиям Лукашенко в связи поддержкой Белоруссией проведения Россией СВО на Украине.

Украинские СМИ в январе уже писали о планах Киева возбудить уголовное дело против Лукашенко. Тогда его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что в Минске ничего о таких намерениях не знают, и "это мало волнует".

Сам Зеленский не раз выступал с резкими заявлениями и угрозами в адрес Лукашенко. В том числе в июне, через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко атаками из-за техники на территории Белоруссии, которая якобы помогает наносить удары по объектам ВСУ.