Зеленский пришел в отчаяние из-за случившегося с ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил, что для Вооруженных сил Украины сложилась сложная обстановка на линии фронта.
- Глава киевского режима выразил тревогу из-за ситуации в районе Константиновки и Славянска, а также на Запорожском направлении.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Для Вооруженных сил Украины сложилась тяжелая обстановка на линии фронта, заявил Владимир Зеленский по итогам заседания ставки с участием главкома ВСУ Михаила Драпатого.
"Ситуация на фронте жесткая", — написал он в соцсети X.
Вдобавок глава киевского режима выразил тревогу из-за обстановки в районе Константиновки и Славянска, а также на Запорожском направлении.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Стенки в ДНР, что позволит укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию. Также ведомство рассказало об установлении контроля над селом Веровка в Харьковской области, это поможет российской армии развить дальнейшее наступление, а также затруднит снабжение украинских боевиков, попавших в окружение у Белого Колодезя.