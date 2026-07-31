Зеленский пришел в отчаяние из-за случившегося с ВСУ

В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Стенки в ДНР, что позволит укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию. Также ведомство рассказало об установлении контроля над селом Веровка в Харьковской области, это поможет российской армии развить дальнейшее наступление, а также затруднит снабжение украинских боевиков, попавших в окружение у Белого Колодезя.