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Зеленский пришел в отчаяние из-за случившегося с ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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17:48 31.07.2026 (обновлено: 22:20 31.07.2026)
Зеленский пришел в отчаяние из-за случившегося с ВСУ

Зеленский назвал жесткой ситуацию для ВСУ на фронте

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что для Вооруженных сил Украины сложилась сложная обстановка на линии фронта.
  • Глава киевского режима выразил тревогу из-за ситуации в районе Константиновки и Славянска, а также на Запорожском направлении.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Для Вооруженных сил Украины сложилась тяжелая обстановка на линии фронта, заявил Владимир Зеленский по итогам заседания ставки с участием главкома ВСУ Михаила Драпатого.
"Ситуация на фронте жесткая", — написал он в соцсети X.
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Вдобавок глава киевского режима выразил тревогу из-за обстановки в районе Константиновки и Славянска, а также на Запорожском направлении.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Стенки в ДНР, что позволит укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию. Также ведомство рассказало об установлении контроля над селом Веровка в Харьковской области, это поможет российской армии развить дальнейшее наступление, а также затруднит снабжение украинских боевиков, попавших в окружение у Белого Колодезя.
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