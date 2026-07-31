Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что его попытки скрыть реальный масштаб потерь в ВСУ вызывают вопросы с этической точки зрения.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского скрыть реальный масштаб потерь в ВСУ вызывают вопросы с этической точки зрения, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Это слишком цинично и бесчеловечно — попытка скрыть истинные масштабы потерь. Это раскрывает подлинное намерение Зеленского продолжать эту ужасную войну", — написала она в соцсети X.

Мендель отметила, что названная главой киевского режима цифра "нереальна и просто невероятна".

В пятницу Владимир Зеленский запутался в традиционно занижаемых потерях ВСУ и заявил, что за все время конфликта украинская армия лишилась только 50 тысяч солдат, притом что в феврале этого года он называл большую цифру — 55 тысяч погибших украинских военных.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025-м — свыше 520 тысяч.