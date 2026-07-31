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Эксперт объяснил, почему Нетаньяху мог отказаться встретиться с Зеленским - РИА Новости, 31.07.2026
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10:59 31.07.2026
Эксперт объяснил, почему Нетаньяху мог отказаться встретиться с Зеленским

Лукьянов: Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским из-за его ненадежности

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукьянов считает, что Нетаньяху мог отказаться встретиться с Зеленским в Вашингтоне, потому что считает его ненадежным.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказаться встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, потому что считает его ненадежным, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у американского лидера состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли "очень хорошо". Позже издание Haaretz со ссылкой на источники сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским.
"Это не могло не сказаться на том, как лично Нетаньяху относится к Зеленскому. Вероятно, что опытный израильский политик воспринимает это как недальновидную, неуважительную позицию. А значит, он не считает украинского коллегу надежным партнером", - сказал он "Лентре.ру".
Лукьянов пояснил, что в 2025 году Украина обвиняла израильские компании в помощи России обходить санкции, в том числе против ее продовольственного экспорта. Эксперт отметил, что такое поведение Киева привело к скандалу и разбирательству, от которого пострадали многие из израильской элиты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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