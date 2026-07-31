Эксперт объяснил, почему Нетаньяху мог отказаться встретиться с Зеленским

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказаться встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, потому что считает его ненадежным, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Лукьянов пояснил, что в 2025 году Украина обвиняла израильские компании в помощи России обходить санкции, в том числе против ее продовольственного экспорта. Эксперт отметил, что такое поведение Киева привело к скандалу и разбирательству, от которого пострадали многие из израильской элиты.