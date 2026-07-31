Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский заявил в интервью Fox News, что за все время конфликта украинская армия потеряла примерно 50 тысяч солдат.

В феврале этого года он называл другую цифру — 55 тысяч.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский запутался в традиционно занижаемых потерях ВСУ и заявил, что за все время конфликта украинская армия потеряла только 50 тысяч солдат, при том, что в феврале этого года он называл большую цифру - 55 тысяч погибших украинских военных.

"У нас примерно 50 тысяч погибших солдат, около 400 тысяч раненых и огромное количество пропавших без вести", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News

В феврале Зеленский утверждал, что Украина за время конфликта потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году - свыше 520 тысяч человек.