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Зеленский запутался в потерях ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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Зеленский запутался в потерях ВСУ

Зеленский заявил, что ВСУ за все время СВО потеряли только 50 тысяч человек

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский заявил в интервью Fox News, что за все время конфликта украинская армия потеряла примерно 50 тысяч солдат.
  • В феврале этого года он называл другую цифру — 55 тысяч.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский запутался в традиционно занижаемых потерях ВСУ и заявил, что за все время конфликта украинская армия потеряла только 50 тысяч солдат, при том, что в феврале этого года он называл большую цифру - 55 тысяч погибших украинских военных.
"У нас примерно 50 тысяч погибших солдат, около 400 тысяч раненых и огромное количество пропавших без вести", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.
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В феврале Зеленский утверждал, что Украина за время конфликта потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля этого года заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году - свыше 520 тысяч человек.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях ВСУ - записывают убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава. В частности, в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали число пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.
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