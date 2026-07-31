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Астроном рассказал, где в полночь наступит полное солнечное затмение - РИА Новости, 31.07.2026
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Наука
 
08:26 31.07.2026
Астроном рассказал, где в полночь наступит полное солнечное затмение

Астроном Якушечкин: полное солнечное затмение начнется 12 августа на Таймыре

© AP Photo / Timothy D. EasleyСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Timothy D. Easley
Солнечное затмение . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе полуострова Таймыр в полночь, так как в этот момент там будет полярный день.
  • Тень от Луны при затмении будет перемещаться от Северного полюса через Гренландию, Исландию, Европу и завершится в Средиземном море.
  • В России затмение можно будет увидеть в северо-западных регионах, а на юге европейской части России, включая Крым, затмение видно не будет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе полуострова Таймыр и произойдет в полночь, так как в этот момент там будет полярный день, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
Август обещает стать уникальным для любителей астрономии, отметил Якушечкин. В течение месяца произойдут несколько значительных астрономических событий, среди которых - полное солнечное затмение 12 августа и максимальная активность метеорного потока Персеиды с 10 по 14 августа.
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"Солнечное затмение происходит в дневное время, когда Солнце над горизонтом. Но особенность этого затмения такова, что начало полной фазы затмения произойдет примерно в 20.00 по Москве. Начнется затмение на территории России, на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, в районе моря Лаптевых. В этот момент там будет полночь, но при этом там будет полярный день – вот такое удивительное событие – солнечное затмение в полночь", – рассказал Якушечкин.
Тень от Луны при затмении будет скользить по поверхности Земли в направлении Северного полюса, затем пройдет через Гренландию. Потом затмение переместится в Исландию, пройдет по европейскому континенту в Испанию и Португалию. Завершится затмение в Средиземном море. Полная фаза будет видна в Европе, но Солнце будет очень низко над горизонтом.
В России затмение можно будет увидеть в северо-западных регионах, где перед заходом Солнца за горизонт тень скроет лишь небольшой край его диска. На юге европейской части России, в том числе в Крыму, затмение видно не будет, отметил он. Астроном также напомнил, что затмение произойдет в период активности метеорного потока Персеиды (с 10 по 14 августа), совпадающий с новолунием. Условия для наблюдения метеоров будут идеальными, отметил он.
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