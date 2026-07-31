Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Защита Лерчек попросила суд оправдать ее или освободить по болезни

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита блогера Валерии Чекалиной попросила суд оправдать ее, а в случае признания виновной — освободить от наказания по состоянию здоровья.

Прокурор запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей.

Чекалиной инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов, по версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в ходе прений сторон в Гагаринском районном суде Москвы попросила оправдать ее, а в случае признания виновной — освободить от наказания по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости участник процесса.

"Адвокаты Чекалиной просили суд оправдать ее полностью. В случае вынесения обвинительного приговора — применить статью 81 УК РФ и освободить от наказания в связи с болезнью", — сказал собеседник агентства.

Ранее в ходе прений прокурор запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Выступая в суде с последним словом, Чекалина заявила о своей невиновности.

Блогеру инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.