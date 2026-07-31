Защита Лерчек попросила суд оправдать ее или освободить по болезни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита блогера Валерии Чекалиной попросила суд оправдать ее, а в случае признания виновной — освободить от наказания по состоянию здоровья.
- Прокурор запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей.
- Чекалиной инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов, по версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в ходе прений сторон в Гагаринском районном суде Москвы попросила оправдать ее, а в случае признания виновной — освободить от наказания по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Адвокаты Чекалиной просили суд оправдать ее полностью. В случае вынесения обвинительного приговора — применить статью 81 УК РФ и освободить от наказания в связи с болезнью", — сказал собеседник агентства.
Ранее в ходе прений прокурор запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.
Выступая в суде с последним словом, Чекалина заявила о своей невиновности.
Блогеру инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
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