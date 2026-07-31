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Защита Блиновской подаст жалобу в Верховный суд после получения кассации - РИА Новости, 31.07.2026
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13:05 31.07.2026
Защита Блиновской подаст жалобу в Верховный суд после получения кассации

Защита Блиновской подаст жалобу в Верховный суд после получения текста кассации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель, блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор блогеру Блиновской без изменения.
  • Защита Блиновской планирует подать жалобу в Верховный суд после получения полного текста кассационной жалобы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской подаст жалобу на ее приговор в Верховный суд РФ после получения полного текста кассационной жалобы, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
Второй кассационный суд общей юрисдикции 29 июля рассмотрел кассационные жалобы на приговор блогеру Елене Блиновской и оставил его без изменения. В ходе рассмотрения жалобы защита Блиновской просила вернуть дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию.
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"Жалобу можно подавать, когда будет полный текст кассации. Думаю, в течении месяца он будет, и тогда будем готовить жалобу в Верховный суд", - заявила собеседница агентства.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
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