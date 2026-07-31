Защита Блиновской подаст жалобу в Верховный суд после получения кассации

Краткий пересказ от РИА ИИ Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор блогеру Блиновской без изменения.

Защита Блиновской планирует подать жалобу в Верховный суд после получения полного текста кассационной жалобы.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской подаст жалобу на ее приговор в Верховный суд РФ после получения полного текста кассационной жалобы, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 29 июля рассмотрел кассационные жалобы на приговор блогеру Елене Блиновской и оставил его без изменения. В ходе рассмотрения жалобы защита Блиновской просила вернуть дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

"Жалобу можно подавать, когда будет полный текст кассации. Думаю, в течении месяца он будет, и тогда будем готовить жалобу в Верховный суд", - заявила собеседница агентства.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.