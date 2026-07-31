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Защита обжалует обыск в доме одного из лидеров "Сильной Армении" - РИА Новости, 31.07.2026
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11:10 31.07.2026 (обновлено: 11:58 31.07.2026)
Защита обжалует обыск в доме одного из лидеров "Сильной Армении"

Защита обжалует обыск в доме одного из лидеров "Сильной Армении" Карапетяна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНарек Карапетян
Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Нарек Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита обжалует обыск в доме лидера оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
  • По словам адвоката Арама Вардеваняна, не было необходимости в таком интенсивном следственном действии, так как Карапетян имеет статус депутата парламента.
ЕРЕВАН, 31 июл - РИА Новости. Защита обжалует обыск в доме одного из лидеров оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
"Был проведен обыск, мы его обжалуем. Не было какой-либо необходимости в таком интенсивном следственном действии. Все это является вмешательством в политическую деятельность", - сказал Вардеванян онлайн-изданию Armat media.
По его словам, Карапетян уже имеет статус депутата парламента, сейчас идет важнейший подготовительный этап к работе Национального собрания 9-го созыва, следовательно, для подобных действий силовиков должна была быть высокая степень обоснованности и аргументированности. "Ничего этого не было", — подчеркнул защитник.
Представитель блока "Сильная Армения" Давид Казинян сообщил изданию, что "силовики покинули дом Карапетяна с пустыми руками".
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