Защита обжалует обыск в доме одного из лидеров "Сильной Армении"

По его словам, Карапетян уже имеет статус депутата парламента, сейчас идет важнейший подготовительный этап к работе Национального собрания 9-го созыва, следовательно, для подобных действий силовиков должна была быть высокая степень обоснованности и аргументированности. "Ничего этого не было", — подчеркнул защитник.