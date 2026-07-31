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Захарова назвала атаки на мирных жителей обкатанной тактикой врагов России - РИА Новости, 31.07.2026
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Захарова назвала атаки на мирных жителей обкатанной тактикой врагов России

Захарова назвала организацию терактов против мирных граждан тактикой врагов РФ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что организация террористических атак на мирных граждан — это "обкатанная" тактика врагов России.
  • По ее словам, враги России ищут способы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, так как не могут победить страну на поле боя.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Организация террористических атак на тех, кто никогда не держал в руках оружия, - это "обкатанная" тактика врагов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Организация террористических атак на тех, кто никогда не держал в руках оружия, - "обкатанная" тактика врагов России, которые в исторической перспективе каждый раз оказываются не в состоянии ни ослабить, ни тем более победить нашу страну на поле боя и судорожно ищут способы и средства дестабилизировать общественно-политическую ситуацию", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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