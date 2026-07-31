Евросоюзу нет дела до погибших в Сеуте марокканцев, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой, сотни из них смогли прорваться на испанскую территорию.
- Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек прибыли за сутки в Сеуту из Марокко, а число мигрантов, погибших при попытках вплавь попасть город, достигло 34.
- Мария Захарова выразила недовольство отсутствием реакции Евросоюза и международных организаций на гибель мигрантов.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Евросоюзу и международным организациям нет никакого дела до погибающих при попытке проникнуть в испанскую Сеуту марокканцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы Марокко с испанской Сеутой. Сотни из них смогли попасть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек прибыло за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках добраться в Сеуты из Марокко, достигло 34.
«
"Где Кая с Урсулой (глава евродипломатии Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.)? Где американские ультралибералы с пакетом печенек? И кстати, а где УВКБ ООН? Где омбудсмены стран ЕС? Где Еврокомиссия с ее "европейскими ценностями"? Где ЮНЕСКО, которая буквально недавно была озабочена подсчетом метража небоскребов в Петербурге. Самое время пересчитать трупы на пляже Тарахаль? Девять за один день. Шестьдесят за последние месяцы", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
"В июле Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, перехваченных в море у Сеуты, нельзя возвращать в Марокко, фактически запустив спираль кризиса. Границу формально нельзя закрыть, но ресурсов для приема людей нет. Замкнутый круг, в центре которого гибнущие люди, до которых никому в Брюсселе, Мадриде и Париже нет никакого дела", — добавила она.
По словам дипломата, есть еще один важный вопрос: как тысячи людей самоорганизовались для массового прорыва испанской границы ЕС.
"Может, вместо ловли покемонов, запугивания жителей ЕС российской угрозой и безумной милитаризации НАТО могла бы проявить себя в практическом плане, предоставив Мадриду разведданные накануне реального вторжения? Или все по плану?" — поинтересовалась Захарова.