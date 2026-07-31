Рейтинг@Mail.ru
Евросоюзу нет дела до погибших в Сеуте марокканцев, заявила Захарова - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 31.07.2026 (обновлено: 23:23 31.07.2026)
Евросоюзу нет дела до погибших в Сеуте марокканцев, заявила Захарова

Захарова: ЕС безразличны погибающие при попытке проникнуть в Сеуту марокканцы

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой, сотни из них смогли прорваться на испанскую территорию.
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек прибыли за сутки в Сеуту из Марокко, а число мигрантов, погибших при попытках вплавь попасть город, достигло 34.
  • Мария Захарова выразила недовольство отсутствием реакции Евросоюза и международных организаций на гибель мигрантов.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Евросоюзу и международным организациям нет никакого дела до погибающих при попытке проникнуть в испанскую Сеуту марокканцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы Марокко с испанской Сеутой. Сотни из них смогли попасть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек прибыло за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках добраться в Сеуты из Марокко, достигло 34.
Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Глава МО Испании рассказала, что ждет нелегалов в Сеуте
Вчера, 14:53
«

"Где Кая с Урсулой (глава евродипломатии Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.)? Где американские ультралибералы с пакетом печенек? И кстати, а где УВКБ ООН? Где омбудсмены стран ЕС? Где Еврокомиссия с ее "европейскими ценностями"? Где ЮНЕСКО, которая буквально недавно была озабочена подсчетом метража небоскребов в Петербурге. Самое время пересчитать трупы на пляже Тарахаль? Девять за один день. Шестьдесят за последние месяцы", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

"В июле Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, перехваченных в море у Сеуты, нельзя возвращать в Марокко, фактически запустив спираль кризиса. Границу формально нельзя закрыть, но ресурсов для приема людей нет. Замкнутый круг, в центре которого гибнущие люди, до которых никому в Брюсселе, Мадриде и Париже нет никакого дела", — добавила она.
По словам дипломата, есть еще один важный вопрос: как тысячи людей самоорганизовались для массового прорыва испанской границы ЕС.
"Может, вместо ловли покемонов, запугивания жителей ЕС российской угрозой и безумной милитаризации НАТО могла бы проявить себя в практическом плане, предоставив Мадриду разведданные накануне реального вторжения? Или все по плану?" — поинтересовалась Захарова.
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
СМИ: более 25 тысяч мигрантов, проникших в Испанию, вернулись в Марокко
Вчера, 15:12
 
В миреМароккоСеутаРоссияМария ЗахароваКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала