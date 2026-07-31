Евросоюзу нет дела до погибших в Сеуте марокканцев, заявила Захарова

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"Где Кая с Урсулой (глава евродипломатии Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.)? Где американские ультралибералы с пакетом печенек? И кстати, а где УВКБ ООН? Где омбудсмены стран ЕС? Где Еврокомиссия с ее "европейскими ценностями"? Где ЮНЕСКО, которая буквально недавно была озабочена подсчетом метража небоскребов в Петербурге. Самое время пересчитать трупы на пляже Тарахаль? Девять за один день. Шестьдесят за последние месяцы", — написала Захарова в своем Telegram-канале.