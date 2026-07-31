МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевский режим гнильем из-за обвинений Украины в адрес России в пропагандистской кампании вокруг миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеуте.

Захарова в Telegram-канале привела слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

"Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу - результат взлома системы якобы "кремлевскими хакерами"? Какое же унылое гнилье этот киевский режим", - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.