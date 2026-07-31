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Захарова назвала киевский режим гнильем - РИА Новости, 31.07.2026
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22:50 31.07.2026
Захарова назвала киевский режим гнильем

Захарова назвала киевский режим гнильем из-за обвинений в адрес России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала киевский режим "унылым гнильем" в ответ на обвинения Украины в адрес России по поводу миграционного кризиса в Сеуте.
  • Сибига заявил, что Россия развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевский режим гнильем из-за обвинений Украины в адрес России в пропагандистской кампании вокруг миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеуте.
Захарова в Telegram-канале привела слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.
"Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу - результат взлома системы якобы "кремлевскими хакерами"? Какое же унылое гнилье этот киевский режим", - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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Вчера, 17:05
 
В миреРоссияУкраинаСеутаМария ЗахароваАндрей Сибига
 
 
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