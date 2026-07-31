Захарова ответила Мерцу на призыв к Марокко принять мигрантов из Сеуты

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"А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века, разместят их в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, (президента Франции Эммануэля) Макрона и (председателя ЕК Урсулы) фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают), накормят, оплатят медицинские страховки, дадут денег, переводчиков и прямой эфир на Deutsche Welle, France 24, Rai для обеспечения прямой свободы слова", - написала Захарова в Telegram-канале.