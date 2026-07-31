Захарова ответила Мерцу на призыв к Марокко принять мигрантов из Сеуты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о ситуации с мигрантами в Сеуте.
- Фридрих Мерц призвал Марокко принять обратно нелегальных мигрантов.
- Мария Захарова в своем ответе выразила иронию по поводу обязательств Евросоюза в сфере соблюдения прав человека и предложила разместить мигрантов в резиденциях европейских лидеров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу на его призыв к Марокко принять обратно мигрантов из испанской Сеуты.
Пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление канцлера Фридриха Мерца, в котором он сообщает, что Испания должна как можно скорее взять под контроль ситуацию в Сеуте. Он также ожидает, что Марокко немедленно примет обратно нелегальных мигрантов.
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"А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века, разместят их в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, (президента Франции Эммануэля) Макрона и (председателя ЕК Урсулы) фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают), накормят, оплатят медицинские страховки, дадут денег, переводчиков и прямой эфир на Deutsche Welle, France 24, Rai для обеспечения прямой свободы слова", - написала Захарова в Telegram-канале.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 34.