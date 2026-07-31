Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова отметила, что швейцарский нейтралитет меняется в зависимости от выгоды.
- 27 сентября в Швейцарии пройдет голосование по "инициативе о нейтралитете", которая предлагает внести в Основной закон формулу "постоянного и вооруженного нейтралитета" и запрет на участие в санкционных режимах.
- Правительство и парламент Швейцарии рекомендуют гражданам голосовать против инициативы о нейтралитете.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Швейцарский нейтралитет гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно, в 1940-х годах он был на стороне Берлина, а сегодня гнется в сторону Киева и Брюсселя, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова со ссылкой на МИД Швейцарии уточнила, что 27 сентября в стране пройдет голосование по "инициативе о нейтралитете", где предлагается внести в Основной закон формулу "постоянного и вооружённого нейтралитета", а также запрет на участие в санкционных режимах, при этом правительство и парламент рекомендуют гражданам голосовать против.
"Вот что такое швейцарский "гибкий нейтралитет", который теперь продвигают в Берне. Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя текущий швейцарский нейтралитет.
Она напомнила, что еще полтора года назад в одной из аудиторий, где присутствовали зарубежные журналисты и политологи, заявила о том, что Швейцария перестала быть де-факто нейтральной страной и, конечно, такое заявление вызвало негодование у аудитории.
"Правительство страны, четыреста лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом своё благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придётся соблюдать", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, правительство Швейцарии возражает против внесения конституционной формулировки о нейтралитете, ведь тогда его действительно придется соблюдать - это и есть основной смысл нейтралитета, однако в Берне предпочли забыть об этом, как только начали принимать вагоны с золотом Рейхсбанка в прошлом столетии.
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22 декабря 2025, 02:24