Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова отметила, что швейцарский нейтралитет меняется в зависимости от выгоды.

27 сентября в Швейцарии пройдет голосование по "инициативе о нейтралитете", которая предлагает внести в Основной закон формулу "постоянного и вооруженного нейтралитета" и запрет на участие в санкционных режимах.

Правительство и парламент Швейцарии рекомендуют гражданам голосовать против инициативы о нейтралитете.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Швейцарский нейтралитет гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно, в 1940-х годах он был на стороне Берлина, а сегодня гнется в сторону Киева и Брюсселя, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова со ссылкой на МИД Швейцарии уточнила, что 27 сентября в стране пройдет голосование по "инициативе о нейтралитете", где предлагается внести в Основной закон формулу "постоянного и вооружённого нейтралитета", а также запрет на участие в санкционных режимах, при этом правительство и парламент рекомендуют гражданам голосовать против.

"Вот что такое швейцарский "гибкий нейтралитет", который теперь продвигают в Берне. Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя", - написала Захарова в своем Telegram-канале , комментируя текущий швейцарский нейтралитет.

Она напомнила, что еще полтора года назад в одной из аудиторий, где присутствовали зарубежные журналисты и политологи, заявила о том, что Швейцария перестала быть де-факто нейтральной страной и, конечно, такое заявление вызвало негодование у аудитории.

"Правительство страны, четыреста лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом своё благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придётся соблюдать", - подчеркнула Захарова.