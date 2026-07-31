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МИД: Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками дестабилизации в Йемене - РИА Новости, 31.07.2026
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16:28 31.07.2026 (обновлено: 19:19 31.07.2026)
МИД: Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками дестабилизации в Йемене

Замглавы МИД Алимов и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене и эскалацией напряженности в приграничных с ним акваториях.
  • Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов и посол Саудовской Аравии в России Сами Мухаммед Ас-Садхан обсудили вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН для политического урегулирования ситуации в Йемене.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене и эскалацией напряженности в приграничных с ним акваториях, заявили в МИД РФ.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов принял посла Саудовской Аравии в России Сами Мухаммеда Ас-Садхана по его просьбе. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН в целях политического урегулирования ситуации в Йемене и вокруг него.
«

"Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в стране и эскалацией напряженности в приграничных с ней акваториях", - говорится в сообщении по итогам встречи на сайте дипведомства.

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