МИД: Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками дестабилизации в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене и эскалацией напряженности в приграничных с ним акваториях.
- Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов и посол Саудовской Аравии в России Сами Мухаммед Ас-Садхан обсудили вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН для политического урегулирования ситуации в Йемене.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене и эскалацией напряженности в приграничных с ним акваториях, заявили в МИД РФ.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов принял посла Саудовской Аравии в России Сами Мухаммеда Ас-Садхана по его просьбе. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН в целях политического урегулирования ситуации в Йемене и вокруг него.
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"Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в стране и эскалацией напряженности в приграничных с ней акваториях", - говорится в сообщении по итогам встречи на сайте дипведомства.
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30 декабря 2025, 09:58