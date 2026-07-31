МИД: Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками дестабилизации в Йемене

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обеспокоены рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене и эскалацией напряженности в приграничных с ним акваториях, заявили в МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов принял посла Саудовской Аравии в России Сами Мухаммеда Ас-Садхана по его просьбе. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН в целях политического урегулирования ситуации в Йемене и вокруг него.