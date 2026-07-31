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Более 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в августе - РИА Новости, 31.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:33 31.07.2026
Более 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в августе

За август в муниципалитетах Московской области проведут 226 ярмарок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЯблоко в карамели на палочке
Яблоко в карамели на палочке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В 37 муниципальных образованиях Московской области в августе пройдут 226 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Отмечается, что торговля охватит практически все Подмосковье. Лидерами по количеству ярмарок станут городские округа Щелково, Красногорск, Орехово-Зуевский и муниципальный округ Зарайск.
Все мероприятия будут иметь свою тематику. В августе жителей и гостей региона ждут торговые ряды "Яблочный спас", "Рыбный день", "Сделано в Подмосковье" "Новый сезон 2026" и другие.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что региональные ярмарки – способ познакомиться с местным ассортиментом, напрямую пообщаться с производителями и попробовать что-то новое. На прилавках можно будет найти овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, крафтовые сыры, мясо и деликатесы от локальных брендов.
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