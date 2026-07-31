Более 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в августе

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В 37 муниципальных образованиях Московской области в августе пройдут 226 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отмечается, что торговля охватит практически все Подмосковье. Лидерами по количеству ярмарок станут городские округа Щелково, Красногорск, Орехово-Зуевский и муниципальный округ Зарайск.

Все мероприятия будут иметь свою тематику. В августе жителей и гостей региона ждут торговые ряды "Яблочный спас", "Рыбный день", "Сделано в Подмосковье" "Новый сезон 2026" и другие.