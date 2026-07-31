В Одессе снова прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в пятницу в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу телеканал сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги.
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