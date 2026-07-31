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"Должен отвергнуть". В США обратились к Трампу из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 31.07.2026
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11:07 31.07.2026
"Должен отвергнуть". В США обратились к Трампу из-за выходки Зеленского

TAC: Трамп должен выступить против украинских ударов по иранским судам

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • The American Conservative пишет, что Дональд Трамп должен выступить против ударов Украины по иранским судам.
  • Автор публикации считает, что у президента США есть рычаги давления на Зеленского, которые он должен использовать, чтобы не допустить возможной эскалации конфликта.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен выступить против ударов Украины по иранским судам, пишет The American Conservative.
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"Трамп должен отвергнуть рискованные попытки Украины показать свою значимость как партнера в конфликте с Ираном", — говорится в публикации.
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По мнению обозревателя, таким образом глава американской администрации сможет избежать слияния двух конфликтов в единый очаг напряженности.
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"У президента есть рычаги давления на Зеленского, и их больше, чем на Россию и Иран, и он должен ими воспользоваться, чтобы не допустить возможной эскалации или выхода конфликта за его пределы", — подчеркнул автор публикации.
Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала терактом атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море.
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