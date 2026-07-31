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"Через 48 часов". Во Франции забили тревогу из-за вторжения в Европу - РИА Новости, 31.07.2026
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14:47 31.07.2026
"Через 48 часов". Во Франции забили тревогу из-за вторжения в Европу

Филиппо: беженцы из Марокко скоро окажутся во Франции

© REUTERS / Fabian BimmerМигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о скором проникновении тысяч беженцев из Марокко во Францию.
  • По мнению политика, через 48 часов беженцы окажутся в этой стране без каких-либо проблем.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тысячи беженцев из Марокко скоро проникнут во Францию, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Через 48 часов они окажутся во Франции без каких-либо проблем", — предупредил политик в социальной сети X.

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Вчера, 14:32
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч нелегалов, то за последние сутки их число достигло почти 60 тысяч.

Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. При этом все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.

Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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В миреМароккоФлориан ФилиппоФранцияПатриотНаплыв мигрантов в ИспанииСеута
 
 
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