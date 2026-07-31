"Через 48 часов". Во Франции забили тревогу из-за вторжения в Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о скором проникновении тысяч беженцев из Марокко во Францию.
- По мнению политика, через 48 часов беженцы окажутся в этой стране без каких-либо проблем.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тысячи беженцев из Марокко скоро проникнут во Францию, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Через 48 часов они окажутся во Франции без каких-либо проблем", — предупредил политик в социальной сети X.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч нелегалов, то за последние сутки их число достигло почти 60 тысяч.
Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. При этом все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. При этом все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.