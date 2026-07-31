Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Волгоград увеличилось до восьми.
- Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Волгоград увеличилось до восьми, они госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил губернатор области Андрей Бочаров.
"По уточненным данным, госпитализировано 8 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - приводятся его слова в канале администрации Волгоградской области на платформе "Макс".
В пятницу губернатор сообщил, что ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области, зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города.
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