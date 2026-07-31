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Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе DNS во Владивостоке - РИА Новости, 31.07.2026
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09:40 31.07.2026 (обновлено: 10:47 31.07.2026)

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе DNS во Владивостоке

© МЧС по Приморскому краюТушение пожара на складе DNS во Владивостоке
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© МЧС по Приморскому краю
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар произошел на складе DNS во Владивостоке, его площадь составила 5 тысяч квадратных метров.
  • Региональное управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха после пожара.
  • Превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и нормы мощности дозы гамма-излучения не обнаружено.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Превышения допустимого уровня загрязнения атмосферного воздуха после пожара на складе DNS во Владивостоке не обнаружено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов". Предварительно, пострадавших нет.
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"Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в связи с пожаром, возникшим 31.07.2026 г на складе бытовой техники... организован мониторинг качества атмосферного воздуха... Превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации по исследуемым веществам не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исследование качества атмосферного воздуха проведено по 20 загрязняющим веществам и мощности дозы гамма-излучения. Мощность дозы гаммы-излучений не превышает норму.
Контроль атмосферного воздуха продолжается.
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