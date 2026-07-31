Стоимость техники во Владивостоке не вырастет из-за пожара, заявили в DNS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Произошел крупный пожар на складе DNS во Владивостоке.
- По словам директора DNS Group Алексеева, цены на электронику не подорожают из-за пожара.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Повышения цен на электронику во Владивостоке из-за пожара на складе DNS не будет, сообщил РИА Новости совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев.
"Нет, не подорожает", – сказал Алексеев, отвечая на вопрос, подорожает ли электроника из-за пожара на складе во Владивостоке.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов". Предварительно, пострадавших нет.