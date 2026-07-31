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Стоимость техники во Владивостоке не вырастет из-за пожара, заявили в DNS - РИА Новости, 31.07.2026
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10:25 31.07.2026
Стоимость техники во Владивостоке не вырастет из-за пожара, заявили в DNS

Алексеев: стоимость техники во Владивостоке не вырастет из-за пожара на складе

© МЧС по Приморскому краюТушение пожара на складе DNS во Владивостоке
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© МЧС по Приморскому краю
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Произошел крупный пожар на складе DNS во Владивостоке.
  • По словам директора DNS Group Алексеева, цены на электронику не подорожают из-за пожара.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Повышения цен на электронику во Владивостоке из-за пожара на складе DNS не будет, сообщил РИА Новости совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев.
"Нет, не подорожает", – сказал Алексеев, отвечая на вопрос, подорожает ли электроника из-за пожара на складе во Владивостоке.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов". Предварительно, пострадавших нет.
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