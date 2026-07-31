Мемориал в память об Эдуарде Сандлере

Мемориал в память об Эдуарде Сандлере

Во Владивостоке могут создать школьную баскетбольную лигу имени Сандлера

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Владивостоке могут создать городскую школьную баскетбольную лигу, исполнив мечту погибшего главного тренера баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

Прощание с Эдуардом Сандлером проходит во Владивостоке в пятницу.

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Городскую школьную баскетбольную лигу могут могут создать во Владивостоке, исполнив мечту погибшего главного тренера баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера, и назвать его именем, сообщил мэр города Константин Шестаков.

В пятницу во Владивостоке проходит прощание с Сандлером.

"Теперь я знаю, что в школах нашего города возможно создать школьную спортивную лигу, о которой он ( Сандлер - ред.) мечтал. Елена Васильевна (мать Сандлера - ред.) сама скажет, можно ли будет назвать школьную лигу его именем", - сказал Шестаков на церемонии.

Во вторник утром главное управление МЧС РФ по Приморскому краю сообщало, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. Следственное управление СК начало доследственную проверку по факту его гибели.