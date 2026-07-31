Во Владивостоке могут создать школьную баскетбольную лигу имени Сандлера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владивостоке могут создать городскую школьную баскетбольную лигу, исполнив мечту погибшего главного тренера баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.
- Прощание с Эдуардом Сандлером проходит во Владивостоке в пятницу.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Городскую школьную баскетбольную лигу могут могут создать во Владивостоке, исполнив мечту погибшего главного тренера баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера, и назвать его именем, сообщил мэр города Константин Шестаков.
В пятницу во Владивостоке проходит прощание с Сандлером.
"Теперь я знаю, что в школах нашего города возможно создать школьную спортивную лигу, о которой он (Сандлер - ред.) мечтал. Елена Васильевна (мать Сандлера - ред.) сама скажет, можно ли будет назвать школьную лигу его именем", - сказал Шестаков на церемонии.
Во вторник утром главное управление МЧС РФ по Приморскому краю сообщало, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. Следственное управление СК начало доследственную проверку по факту его гибели.
Сандлер был главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
СК опубликовал кадры с места гибели тренера Сандлера
28 июля, 14:14