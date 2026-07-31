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Во Владивостоке могут создать школьную баскетбольную лигу имени Сандлера - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Баскетбол
 
09:45 31.07.2026
Во Владивостоке могут создать школьную баскетбольную лигу имени Сандлера

Во Владивостоке школьную баскетбольную лигу могут назвать в честь Сандлера

© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтактеМемориал в память об Эдуарде Сандлере
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтакте
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке могут создать городскую школьную баскетбольную лигу, исполнив мечту погибшего главного тренера баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.
  • Прощание с Эдуардом Сандлером проходит во Владивостоке в пятницу.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Городскую школьную баскетбольную лигу могут могут создать во Владивостоке, исполнив мечту погибшего главного тренера баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера, и назвать его именем, сообщил мэр города Константин Шестаков.
В пятницу во Владивостоке проходит прощание с Сандлером.
Эдуард Сандлер - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Владивосток прощается с главным тренером баскетбольного "Динамо" Сандлером
31 июля, 05:25
"Теперь я знаю, что в школах нашего города возможно создать школьную спортивную лигу, о которой он (Сандлер - ред.) мечтал. Елена Васильевна (мать Сандлера - ред.) сама скажет, можно ли будет назвать школьную лигу его именем", - сказал Шестаков на церемонии.
Во вторник утром главное управление МЧС РФ по Приморскому краю сообщало, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. Следственное управление СК начало доследственную проверку по факту его гибели.
Сандлер был главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
Место гибели Эдуарда Сандлера в районе улицы Набережной в центре Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
СК опубликовал кадры с места гибели тренера Сандлера
28 июля, 14:14
 
БаскетболСпортЭдуард СандлерКонстантин ШестаковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
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