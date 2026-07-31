ВС России освободили Веровку в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России установила контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области.
- На прошедшей неделе под контроль группировки войск «Север» перешли населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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