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Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа - РИА Новости, 31.07.2026
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08:06 31.07.2026
Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа

Россиян осенью будут прививать от свиного и гонконгского гриппа

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМедик делает прививку от гриппа
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состав вакцины от гриппа для текущего эпидемического сезона обновлен.
  • В состав вакцины включены штаммы свиного, гонконгского гриппа и гриппа B/Victoria.
  • По сравнению с предыдущим эпидсезоном в составе вакцин поменялись все три штамма.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Состав вакцины от гриппа, которой будут бесплатно прививать россиян в текущем эпидемическом сезоне, обновлен и включает вирус свиного, гонконгского и вирус гриппа B/Victoria, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"ВОЗ представила рекомендации по штаммовому составу вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 гг, рекомендуется включить в состав вакцин штаммы: вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 - свиной грипп; вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2) - гонконгский грипп; вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в вакцины, выращенные в культуре клеток, на основе белков или нуклеиновых кислот будут включены вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/1415/2025 (H3N2); и вирус, подобный B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria).
"По сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов в составе вакцин поменялись все три штамма", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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