Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Состав вакцины от гриппа, которой будут бесплатно прививать россиян в текущем эпидемическом сезоне, обновлен и включает вирус свиного, гонконгского и вирус гриппа B/Victoria, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что в вакцины, выращенные в культуре клеток, на основе белков или нуклеиновых кислот будут включены вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/1415/2025 (H3N2); и вирус, подобный B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria).