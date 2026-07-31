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Вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов, сообщил Гинцбург - РИА Новости, 31.07.2026
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01:03 31.07.2026
Вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов, сообщил Гинцбург

Гинцбург: российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До конца 2026 года 20 пациентов получат первую российскую вакцину от рака кожи.
  • В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак».
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца 2026 года получат 20 пациентов, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Всего до конца года получение персонализированной онковакцины планируется для 20 больных", - сказал Гинцбург.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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