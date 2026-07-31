На Украине возбудили 17 дел за коррупцию и применение силы при мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственное бюро расследований Украины в рамках спецоперации «Чистый призыв» возбудило 17 уголовных дел за коррупцию и применение силы при мобилизации.

В рамках этих дел ГБР провело 61 обыск и предъявило обвинения 15 фигурантам, двое из которых задержаны.

При обысках были изъяты деньги, мобильные телефоны, военно-учетные документы и другие доказательства противоправной деятельности.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в рамках спецоперации "Чистый призыв" по проверке военкоматов возбудило 17 уголовных дел за коррупцию и применение силы при мобилизации, обвинения предъявлены чиновникам военкоматов и полицейскому, сообщили в прес-службе ведомства.

Накануне в ГБР заявили о проведении обысков более чем в 100 военкоматах на Украине в рамках операции "Чистый призыв", направленной на борьбу с коррупцией и применением насилия в отношении военнообязанных.

"ГБР подводит промежуточные результаты спецоперации "Честный призыв"… В рамках 17 уголовных производств работники ГБР провели 61 обыск и предъявили обвинение 15 фигурантам. Два человека задержаны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве отметили, что обвинения предъявлены должностным лицам военкоматов в Киеве и ряде областей Украины, а также сотруднику полиции. В чем именно их обвиняю, в ГБР не уточнили.

"При обысках изъяты деньги, мобильные телефоны, военно-учетные документы, материалы из информационных систем и другие доказательства, которые могут подтверждать причастность должностных лиц и посредников к противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.

В минобороны Украины 17 июня сообщили, что служебные проверки пройдут во всех военкоматах на Украине после информации об избиениях, запугиваниях и незаконном удержании мобилизованных в Одессе.

Сообщения о коррупции на Украине, в том числе среди военнослужащих, появляются регулярно. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные украинского национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 14 апреля сообщил, что каждый десятый глава областного военкомата на Украине, занимавший должность 2022-2026 годах, обвинялся или был признал виновным в незаконном обогащении.