Появились подробности о россиянине, собиравшем данные для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области задержан гражданин России, участник организации "Артподготовка"*.
- Задержанный собирал разведывательные сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России под видом сотрудника логистической компании.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный участник "Артподготовки"* (запрещенная в России террористическая организация) собирал данные для Киева под видом сотрудника логистической компании, перевозившей военные грузы, сказал оперативный сотрудник на видео, обнародованном ЦОС ФСБ России.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации "Артподготовка"*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.
"Установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании, осуществлявшей перевозку грузов военного назначения, проводил разведку предприятий ВПК на территории РФ", - сказал сотрудник ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России