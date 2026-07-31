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Появились подробности о россиянине, собиравшем данные для Киева - РИА Новости, 31.07.2026
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09:30 31.07.2026 (обновлено: 10:08 31.07.2026)
Появились подробности о россиянине, собиравшем данные для Киева

Россиянин собирал данные для Киева под видом работника логистической компании

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области задержан гражданин России, участник организации "Артподготовка"*.
  • Задержанный собирал разведывательные сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России под видом сотрудника логистической компании.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный участник "Артподготовки"* (запрещенная в России террористическая организация) собирал данные для Киева под видом сотрудника логистической компании, перевозившей военные грузы, сказал оперативный сотрудник на видео, обнародованном ЦОС ФСБ России.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации "Артподготовка"*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.
"Установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании, осуществлявшей перевозку грузов военного назначения, проводил разведку предприятий ВПК на территории РФ", - сказал сотрудник ФСБ.
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