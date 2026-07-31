Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

© Фото : Королевская полиция Таиланда Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Подозреваемых в убийстве россиян в Паттайе доставили в полицейский участок

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемых в убийстве россиян Назимовых доставили в полицейский участок в Паттайе для дальнейшего допроса.

Сотрудники полиции вели их под обе руки, при этом сопротивления задержанные не оказывали.

ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Подозреваемых в убийстве россиян Назимовых доставили в полицейский участок в Паттайе для дальнейшего допроса, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники полиции вели их под обе руки. Сопротивления задержанные не оказывали.

На место также прибыл командующий Вторым полицейским округом Таиланда, в который входят восемь провинций.

Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.