Подозреваемых в убийстве россиян в Паттайе доставили в полицейский участок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемых в убийстве россиян Назимовых доставили в полицейский участок в Паттайе для дальнейшего допроса.
- Сотрудники полиции вели их под обе руки, при этом сопротивления задержанные не оказывали.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Подозреваемых в убийстве россиян Назимовых доставили в полицейский участок в Паттайе для дальнейшего допроса, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники полиции вели их под обе руки. Сопротивления задержанные не оказывали.
На место также прибыл командующий Вторым полицейским округом Таиланда, в который входят восемь провинций.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.