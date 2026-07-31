В Турции заявили, что не навязывают России и Украине посредничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция не навязывает Москве и Киеву свою посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал мнение о возможности вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования конфликта на Украине.
- Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Турция не навязывает Москве и Киеву свою посредническую роль, однако готова поддержать любые инициативы, способные привести к возобновлению переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 25 июля в Омске высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявлял, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
"Анкара не навязывает сторонам конфликта на Украине свое посредничество. Место переговоров не имеет значения, Анкара готова поддержать инициативы, которые приведут к возобновлению переговоров", - сказал собеседник агентства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
МИД Турции и Украины обсудили ситуацию в Черном море
24 июля, 19:48