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В Турции заявили, что не навязывают России и Украине посредничество - РИА Новости, 31.07.2026
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11:15 31.07.2026
В Турции заявили, что не навязывают России и Украине посредничество

В Турции заявили, что не навязывают РФ и Украине посредничество по переговорам

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция не навязывает Москве и Киеву свою посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал мнение о возможности вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования конфликта на Украине.
  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Турция не навязывает Москве и Киеву свою посредническую роль, однако готова поддержать любые инициативы, способные привести к возобновлению переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 25 июля в Омске высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявлял, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
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"Анкара не навязывает сторонам конфликта на Украине свое посредничество. Место переговоров не имеет значения, Анкара готова поддержать инициативы, которые приведут к возобновлению переговоров", - сказал собеседник агентства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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