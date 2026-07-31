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Турция уведомила Россию и Украину о готовности организовать переговоры - РИА Новости, 31.07.2026
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08:22 31.07.2026
Турция уведомила Россию и Украину о готовности организовать переговоры

Турция уведомила РФ и Украину о готовности быстро организовать переговоры

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция уведомила Россия и Украину о готовности организовать новый раунд переговоров на своей территории.
  • Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, но киевский режим не склонен к мирному процессу.
АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Турция уведомила РФ и Украину о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на турецкой территории, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу.
«
"Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки", - сообщил собеседник агентства.
Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. В последние месяцы турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.
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