Трифонов: в Королеве реализуется 24 инвестпроекта на 24 миллиарда рублей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В городском округе Королев Московской области в настоящее время реализуется 24 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 23,7 миллиарда рублей, сообщил глава городского округа Игорь Трифонов на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

"Наукоград Королев для нас очень важен, как любой другой город. У вас очень много важных для нашей страны предприятий, образовательные комплексы. Мы стараемся уделять им внимание", – приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.

В числе высокотехнологичных инвестпроектов глава городского округа отметил строительство современного промышленного комплекса "Спутник-Парк". Инвестиции в этот объект в формате "лайт-индастриал" составили 1,1 миллиарда рублей. Также в скором времени планируют запустить производство датчиков и микроэлектроники. Инвестиционный портфель этого проекта составил 3,85 миллиарда рублей. Реализация новых проектов создаст почти 1,7 тысячи рабочих мест.

"За пять лет 148 высокотехнологичных компаний разместились на территории наших площадок. Совместно с корпорацией "Тактическое ракетное оборудование" построили за прошедший год новый завод на территории города. Это большое наукоемкое предприятие, объем инвестиций – свыше 400 миллиардов рублей (с перспективой на 10 лет)", – сказал Трифонов.

В 2025 году в Королеве завершили благоустройство парка отдыха "Папанинская дача".

"Это огромный парк в центре микрорайона Юбилейный. С момента открытия его посетили 250 тысяч раз. Для жителей это настоящая точка притяжения", – отметил Трифонов.

На ближайшее будущее запланированы работы в Центральном городском парке культуры и отдыха, а также в сквере на проспекте Космонавтов.

Трифонов указал, что в предыдущие годы в округе была построена новая котельная "Пионерская", которая обеспечивает теплом более 60 тысяч человек в 111 многоквартирных домах и социальные объекты. Также были модернизированы шесть котельных. В общей сложности положительные изменения коснулись 63,7 тысячи человек.

Глава городского округа рассказал, что в 2026 году будет произведена модернизация котельных "3,3А" и "Новые Подлипки". Все объекты теплоснабжения полностью диспетчеризированы. Помимо этого, будут проведены работы по водоснабжению и водоотведению. Так, обновили три водозаборных узла в микрорайонах Болшино, Юбилейный, Первомайский и шесть канализационно-насосных станций.

Продолжается капитальный ремонт разветвленной сети водоводов, питающих ТЭЦ, 37 социальных объектов и 262 многоквартирных дома. Заменено 2,4 километра труб из запланированных 4,9 километров на улицах Пионерская, Богомолова, Толстого. В планах закончить работы в 2026 году.

Глава городского округа сообщил, что модернизация обеспечит надежное водоснабжение для 68 тысяч жителей.

"Сегодня мы прокладываем к ракетно-космической корпорации "Энергия" питающий водовод – почти пять километров под землей. Это одна из самых важных частей обеспечения нашего города питьевой водой", – рассказал Трифонов.

Глава городского округа доложил губернатору, что в скором времени двери для учеников откроет новое здание школы №2 в микрорайоне Первомайский на 825 мест. Откроются после капитального ремонта школы №1 и №13.

Разговор коснулся здравоохранения. До конца года откроется поликлиника на 1 тысячу посещений в смену в центре города, которую Воробьев вместе с почетными жителями округа и медиками заложил в марте 2024 года.

"Сегодня укомплектованность кадрами составляет порядка 80%. Там будет современное оборудование. Это, действительно, клинико-диагностический центр с широкими возможностями. Кроме того, рядом есть наша собственная лаборатория", – сказал Трифонов.

Продолжается работа по расселению аварийного жилья. Так, в прошлом году было расселено 100 жилых помещений. В настоящее время расселения ждут жильцы 15 многоквартирных домов (это примерно 1 тысяча человек). Три дома на улице Ленина по госпрограмме будут расселены уже в 2026 году.