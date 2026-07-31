В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Черниговской области и отдельных районах Киевской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Черниговской области и отдельных районах Киевской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областей.
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