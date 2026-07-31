В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявлена воздушная тревога, сигнал начал звучать в 6:55 мск.
- Сирены также звучат в Черниговской области и частично в Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 6.55 мск.
Сирены также звучат в Черниговской области и частично в Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской.