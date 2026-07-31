СМИ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае при слиянии со SpaceX

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает несколько вариантов вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу.

Илон Маск готовился к реструктуризации китайского бизнеса Tesla уже несколько лет из-за нарастающей геополитической напряженности.

Потенциальное слияние Tesla с SpaceX может привести к тому, что оборонно-космическая компания получит прямой контроль над заводами, цепочками поставок и данными Tesla в Китае.

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает несколько вариантов вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу, на фоне геополитических рисков и возможного слияния со SpaceX, передает газета Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает несколько вариантов вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу, на фоне геополитических рисков и возможного слияния со SpaceX, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Блумберг в начале года сообщал о проходящих переговорах по слиянию SpaceX Tesla , еще до объединения космической компании с xAI. Сам владелец компании Илон Маск говорил о слиянии в контексте реорганизации работы своих компаний вокруг проектов в области искусственного интеллекта.

"Некоторым руководителям Tesla было предложено подготовиться к разделению китайского бизнеса в преддверии потенциального слияния", – передает издание.

Источники издания отмечают, что Маск готовился к этому уже несколько лет, поскольку остерегался нарастающей геополитической напряженности. Советники Tesla обсуждали различные сценарии, включая переоформление китайских филиалов в отдельную компанию, их полную продажу или закрытие.

В материале подчеркивается, что Маск не просто обеспокоен зависимостью Tesla от китайских аккумуляторов и тайваньских чипов, а озадачен потенциальным конфликтом интересов в случае слияния компании-автопроизводителя с крупным американским оборонным подрядчиком SpaceX. Такая реструктуризация бизнеса дала бы оборонно-космической компании прямой контроль над заводами, цепочками поставок и данными Tesla в Китае.