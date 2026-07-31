ВС России поразили сухогруз, используемый ВСУ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ, сообщило Минобороны России.

"На переходе морем южнее Одессы – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.