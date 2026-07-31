ВС России поразили сухогруз, используемый ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером 30 июля ВС России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
- Южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ, сообщило Минобороны России.
"На переходе морем южнее Одессы – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.