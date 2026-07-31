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ВС России поразили сухогруз, используемый ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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08:11 31.07.2026 (обновлено: 08:15 31.07.2026)
ВС России поразили сухогруз, используемый ВСУ

ВС России поразили сухогруз на переходе морем южнее Одессы

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 30 июля ВС России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
  • Южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На переходе морем южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ, сообщило Минобороны России.
В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ вечером 30 июля продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"На переходе морем южнее Одессы – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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