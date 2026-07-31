В Уфе продлили домашний арест мальчику за стрельбу из игрушки в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьник открыл стрельбу пластиковыми пулями из игрушечного автомата в гимназии № 16 в Уфе 3 февраля.
- Советский районный суд в Уфе продлил меру пресечения подростку в виде домашнего ареста до 3 сентября.
УФА, 31 июл – РИА Новости. Советский районный суд в Уфе продлил домашний арест школьнику, устроившему в феврале в уфимской гимназии стрельбу из игрушечного автомата по учителю и одноклассникам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе. Он выстрелил пластиковыми пулями из игрушечного автомата в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Школьник отправили под домашний арест.
"Советский районный суд продлил меру пресечения подростку до 3 сентября", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.