В Уфе продлили домашний арест мальчику за стрельбу из игрушки в школе

УФА, 31 июл – РИА Новости. Советский районный суд в Уфе продлил домашний арест школьнику, устроившему в феврале в уфимской гимназии стрельбу из игрушечного автомата по учителю и одноклассникам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.