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В Уфе продлили домашний арест мальчику за стрельбу из игрушки в школе - РИА Новости, 31.07.2026
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10:57 31.07.2026
В Уфе продлили домашний арест мальчику за стрельбу из игрушки в школе

В Уфе продлили домашний арест школьнику за стрельбу из игрушечного автомата

© РИА Новости / Юрий КочетковАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник открыл стрельбу пластиковыми пулями из игрушечного автомата в гимназии № 16 в Уфе 3 февраля.
  • Советский районный суд в Уфе продлил меру пресечения подростку в виде домашнего ареста до 3 сентября.
УФА, 31 июл – РИА Новости. Советский районный суд в Уфе продлил домашний арест школьнику, устроившему в феврале в уфимской гимназии стрельбу из игрушечного автомата по учителю и одноклассникам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе. Он выстрелил пластиковыми пулями из игрушечного автомата в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Школьник отправили под домашний арест.
"Советский районный суд продлил меру пресечения подростку до 3 сентября", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
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3 февраля, 13:02
 
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