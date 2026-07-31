Военный эксперт объяснил бегство ВСУ из Константиновки

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бегство украинских военнослужащих из Константиновки может говорить о дефиците личного состава в командовании ВСУ, который должен трезво принимать тактические решения, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.

"Бегство противника из Константиновки говорит о кадровом дефиците украинского командования и отсутствии трезвых решений. Зачастую бойцам ВСУ приходится самостоятельно принимать решение - покинуть позиции, а именно бегством. Таковы реалии сегодняшней войны", - рассказал Киселев.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.