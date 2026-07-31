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Военный эксперт объяснил бегство ВСУ из Константиновки - РИА Новости, 31.07.2026
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Военный эксперт объяснил бегство ВСУ из Константиновки

РИА Новости: военный эксперт рассказал о кадровом дефиците ВСУ в Константиновке

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный эксперт Виталий Киселев считает, что бегство украинских военнослужащих из Константиновки может говорить о дефиците личного состава в командовании ВСУ.
  • Российские операторы БПЛА и ударная авиация не дали подкреплению возможности подойти к константиновскому гарнизону ВСУ, что стало большой проблемой для украинских сил.
  • Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бегство украинских военнослужащих из Константиновки может говорить о дефиците личного состава в командовании ВСУ, который должен трезво принимать тактические решения, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
«
"Бегство противника из Константиновки говорит о кадровом дефиците украинского командования и отсутствии трезвых решений. Зачастую бойцам ВСУ приходится самостоятельно принимать решение - покинуть позиции, а именно бегством. Таковы реалии сегодняшней войны", - рассказал Киселев.
Собеседник агентства отметил, что российские операторы БПЛА и ударная авиация не дали подкреплению возможности подойти к константиновскому гарнизону ВСУ. И это стало большой проблемой для украинских сил в Константиновке.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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