Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар по цехам по Одесского НПЗ, сообщили в Минобороны.
- Поражена еще одна цель — сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по Одесскому НПЗ и судну с военным грузом, сообщили в Минобороны.
"Поражены: в порту Одесса резервуар с ГСМ и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода", — говорится в заявлении.
Среди других подбитых целей — сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ, добавили в министерстве.
В отличие от противника, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18