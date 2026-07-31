Эксперт назвал удар по заводу в Киеве сменой правил игры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод по выпуску БПЛА американской компании Terminal Autonomy в Киеве.
- Завод производил до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.
- Военный эксперт Виталий Киселев считает, что это событие является сменой правил игры и сигналом для украинского ВПК о том, что любые объекты, производящие оружие для ВСУ, становятся законными целями.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Уничтожение в Киеве завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy является сменой правил игры и сигналом для украинского ВПК, что прятаться за американским флагом на Украине больше не получится, считает военный эксперт Виталий Киселев.
Накануне газета The Guardian сообщила о ракетном ударе ВС РФ, который уничтожил завод по выпуску БПЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве. По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.
Минобороны РФ сообщало, что в ходе ракетного удара было поражено место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательных RQ-100 Scout.
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"Это не просто точечный удар — это смена правил игры. Мы показали, что прятаться за американским флагом на Украине больше не работает. Любой объект, который производит оружие для убийства наших солдат, становится законной целью, независимо от прописки его владельца. И следующий такой завод, где бы он ни находился, постигнет та же участь", — сказал Киселев РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что Terminal Autonomy — это не теневой производитель, а компания, официально зарегистрированная в Делавэре в США, которая не скрывает, что их управляемые боеприпасы с искусственным интеллектом уже используются на передовой. Сама компания сделала ставку на системы наведения, устойчивые к российским средствам РЭБ, однако эта ставка не смогла сберечь ее завод.
По мнению Киселева, всем другим западным предприятиям, которые поддерживают или производят различные типы беспилотников для ВСУ, должно стать понятнее, что они все являются законными целями.