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"Это не просто точечный удар — это смена правил игры. Мы показали, что прятаться за американским флагом на Украине больше не работает. Любой объект, который производит оружие для убийства наших солдат, становится законной целью, независимо от прописки его владельца. И следующий такой завод, где бы он ни находился, постигнет та же участь", — сказал Киселев РИА Новости.