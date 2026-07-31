Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал удар по заводу в Киеве сменой правил игры - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 31.07.2026
Эксперт назвал удар по заводу в Киеве сменой правил игры

РИА Новости: военный эксперт назвал удар по заводу в Киеве сменой правил игры

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод по выпуску БПЛА американской компании Terminal Autonomy в Киеве.
  • Завод производил до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.
  • Военный эксперт Виталий Киселев считает, что это событие является сменой правил игры и сигналом для украинского ВПК о том, что любые объекты, производящие оружие для ВСУ, становятся законными целями.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Уничтожение в Киеве завода по производству БПЛА американской компании Terminal Autonomy является сменой правил игры и сигналом для украинского ВПК, что прятаться за американским флагом на Украине больше не получится, считает военный эксперт Виталий Киселев.
Накануне газета The Guardian сообщила о ракетном ударе ВС РФ, который уничтожил завод по выпуску БПЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве. По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Минобороны раскрыло детали ночного удара по предприятиям ВПК в Киеве
26 июля, 09:07
Минобороны РФ сообщало, что в ходе ракетного удара было поражено место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательных RQ-100 Scout.
«
"Это не просто точечный удар — это смена правил игры. Мы показали, что прятаться за американским флагом на Украине больше не работает. Любой объект, который производит оружие для убийства наших солдат, становится законной целью, независимо от прописки его владельца. И следующий такой завод, где бы он ни находился, постигнет та же участь", — сказал Киселев РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что Terminal Autonomy — это не теневой производитель, а компания, официально зарегистрированная в Делавэре в США, которая не скрывает, что их управляемые боеприпасы с искусственным интеллектом уже используются на передовой. Сама компания сделала ставку на системы наведения, устойчивые к российским средствам РЭБ, однако эта ставка не смогла сберечь ее завод.
По мнению Киселева, всем другим западным предприятиям, которые поддерживают или производят различные типы беспилотников для ВСУ, должно стать понятнее, что они все являются законными целями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
"Стало только хуже". Трампу грозит поражение из-за Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВиталий КиселевВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала