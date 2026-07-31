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"Север" в июле ликвидировал 120 пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 31.07.2026
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"Север" в июле ликвидировал 120 пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом

"Север" в июле ликвидировал 120 пунктов управления дронами ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем российской группировки «Север» с начала июля ликвидировали 120 пунктов управления и точек запуска дронов ВСУ в Харьковской области.
  • В ходе операции применялись ударные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа «Молния-2» с осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами.
  • Уничтожение пунктов управления БПЛА снижает активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ на отдельных участках линии фронта.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем российской группировки "Север" ликвидировали с начала июля 120 пунктов управления и точек запуска дронов ВСУ в Харьковской области, применяя FPV-дроны и БПЛА самолетного типа "Молния-2", рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"С начала июля ... подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали 120 пунктов управления и точек запуска беспилотников противника в Харьковской области", - сказал начальник планирования и противодействия БПЛА 11-го армейского корпуса.
По словам собеседника агентства, в ходе воздушной разведки операторы выявили позиции, антенны связи и усилители сигнала вражеских дронов. Координаты целей передали на командный пункт, после чего их поразили ударные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа "Молния-2". Аппараты применяли осколочно-фугасные и термобарические боеприпасы.
Как уточнил Карта, огневое поражение также наносилось с применением системы сброса, что позволяет уничтожать укрепления и огневые точки. Уничтожение пунктов управления БПЛА снижает активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ на отдельных участках линии фронта. Это позволяет штурмовым подразделениям активнее продвигаться под прикрытием своих расчетов беспилотных систем.
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