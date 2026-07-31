"Север" в июле ликвидировал 120 пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения беспилотных систем российской группировки «Север» с начала июля ликвидировали 120 пунктов управления и точек запуска дронов ВСУ в Харьковской области.

В ходе операции применялись ударные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа «Молния-2» с осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами.

Уничтожение пунктов управления БПЛА снижает активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ на отдельных участках линии фронта.

БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем российской группировки "Север" ликвидировали с начала июля 120 пунктов управления и точек запуска дронов ВСУ в Харьковской области, применяя FPV-дроны и БПЛА самолетного типа "Молния-2", рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

"С начала июля ... подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали 120 пунктов управления и точек запуска беспилотников противника в Харьковской области", - сказал начальник планирования и противодействия БПЛА 11-го армейского корпуса.

По словам собеседника агентства, в ходе воздушной разведки операторы выявили позиции, антенны связи и усилители сигнала вражеских дронов. Координаты целей передали на командный пункт, после чего их поразили ударные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа "Молния-2". Аппараты применяли осколочно-фугасные и термобарические боеприпасы.