Боец рассказал о способах борьбы с вражескими разведывательными БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные используют стрелковое вооружение и ударные беспилотники для уничтожения разведывательных дронов противника.
- Расчеты ударных дронов и мобильные огневые группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили за неделю более десяти разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожают разведывательные дроны противника, используя для этого как стрелковое вооружение, так и ударные беспилотники, рассказал РИА Новости командир взвода охраны с позывным Оса.
"Разведывательные дроны противника летят на достаточно большой высоте, из-за чего мы применяем как стрелковое вооружение, так и специальные ударные БПЛА для их уничтожения", - рассказал собеседник.
По его словам, расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили за неделю более десяти разведывательных БПЛА самолетного типа боевиков ВСУ в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18