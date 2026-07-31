Боец рассказал о способах борьбы с вражескими разведывательными БПЛА

БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожают разведывательные дроны противника, используя для этого как стрелковое вооружение, так и ударные беспилотники, рассказал РИА Новости командир взвода охраны с позывным Оса.

"Разведывательные дроны противника летят на достаточно большой высоте, из-за чего мы применяем как стрелковое вооружение, так и специальные ударные БПЛА для их уничтожения", - рассказал собеседник.