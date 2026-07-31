Штурмовик рассказал о тактике, примененной при освобождении Торского

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские штурмовики использовали тактику «лисьих нор» при освобождении населенного пункта Торское в ДНР.

Штурм проводился одновременно с нескольких направлений, группы заходили с левого и правого флангов.

За штурмовиками двигались военные медики, готовые оказать помощь бойцам.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские штурмовики использовали тактику "лисьих нор" при освобождении населенного пункта Торское в ДНР, рассказал командир штурмовой роты с позывным Кавказ.

По информации Минобороны России , бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" 27 июля провели успешную операцию по освобождению Торского.

"В ходе освобождения Торского штурмовики пробивали себе стену для образования в ней "лисьей норы" между домами, чтобы оставаться незаметным для противника и быстро доходить до нужных пунктов, что сокращает время и риски. Такая тактика позволяет незаметно для врага переходить из дома в дом, избегая огневых ловушек и атак беспилотников", - рассказал командир штурмовой роты с позывным Кавказ.

Он добавил, что бойцы работали в основном на первых этажах, поскольку "верхние этажи, как показывает опыт, гораздо более уязвимы для ответного огня и ударов FPV-дронов".

По данным Минобороны России, штурм проводился одновременно с нескольких направлений.

"В основном группы заходили с левого и правого флангов, не давая противнику возможности перегруппироваться. Каждая группа действовала слаженно, прикрывая друг друга", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также в след за штурмовиками двигались и военные медики подразделений, "готовые оказать медицинскую помощь бойцам в случае необходимости".

В Минобороны также подчеркнули, что противник в попытках отбиться вел плотный огонь из оставшихся укрепленных точек и активно применял ударные беспилотники.

"Благодаря грамотно выстроенной работе операторов войск беспилотных систем группировки, БПЛА противника своевременно обнаруживались и сбивались FPV-перехватчиками, а укрепленные огневые точки уничтожались вместе с противником", - следует из сообщения.

Освобождение Торского стало еще одним шагом в продвижении российских подразделений на добропольском направлении.