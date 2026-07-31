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Штурмовик рассказал о тактике, примененной при освобождении Торского - РИА Новости, 31.07.2026
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05:04 31.07.2026 (обновлено: 07:07 31.07.2026)
Штурмовик рассказал о тактике, примененной при освобождении Торского

ВС России освободили Торское в ДНР благодаря тактике "лисьих нор"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские штурмовики использовали тактику «лисьих нор» при освобождении населенного пункта Торское в ДНР.
  • Штурм проводился одновременно с нескольких направлений, группы заходили с левого и правого флангов.
  • За штурмовиками двигались военные медики, готовые оказать помощь бойцам.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские штурмовики использовали тактику "лисьих нор" при освобождении населенного пункта Торское в ДНР, рассказал командир штурмовой роты с позывным Кавказ.
По информации Минобороны России, бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" 27 июля провели успешную операцию по освобождению Торского.
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"В ходе освобождения Торского штурмовики пробивали себе стену для образования в ней "лисьей норы" между домами, чтобы оставаться незаметным для противника и быстро доходить до нужных пунктов, что сокращает время и риски. Такая тактика позволяет незаметно для врага переходить из дома в дом, избегая огневых ловушек и атак беспилотников", - рассказал командир штурмовой роты с позывным Кавказ.
Он добавил, что бойцы работали в основном на первых этажах, поскольку "верхние этажи, как показывает опыт, гораздо более уязвимы для ответного огня и ударов FPV-дронов".
По данным Минобороны России, штурм проводился одновременно с нескольких направлений.
"В основном группы заходили с левого и правого флангов, не давая противнику возможности перегруппироваться. Каждая группа действовала слаженно, прикрывая друг друга", - говорится в сообщении.
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В военном ведомстве отметили, что также в след за штурмовиками двигались и военные медики подразделений, "готовые оказать медицинскую помощь бойцам в случае необходимости".
В Минобороны также подчеркнули, что противник в попытках отбиться вел плотный огонь из оставшихся укрепленных точек и активно применял ударные беспилотники.
"Благодаря грамотно выстроенной работе операторов войск беспилотных систем группировки, БПЛА противника своевременно обнаруживались и сбивались FPV-перехватчиками, а укрепленные огневые точки уничтожались вместе с противником", - следует из сообщения.
Освобождение Торского стало еще одним шагом в продвижении российских подразделений на добропольском направлении.
Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают уверенно двигаться вперед, выбивая противника с занимаемых позиций и освобождая населенные пункты ДНР.
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