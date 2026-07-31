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Спасатели эвакуировали тело погибшего в горах КЧР альпиниста - РИА Новости, 31.07.2026
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09:59 31.07.2026
Спасатели эвакуировали тело погибшего в горах КЧР альпиниста

Спасатели эвакуировали тело погибшего в горах КЧР альпиниста из Владимира

© Фото : МЧС РоссииВертолет МЧС
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : МЧС России
Вертолет МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альпинист из Владимира погиб в горах Карачаево-Черкесии в районе пика МИФИ в Даутском ущелье.
  • Спасатели МЧС России эвакуировали тело погибшего туриста с помощью носилок типа «акья» и альпинистского снаряжения.
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали тело альпиниста из Владимира, который погиб в горах Карачаево-Черкесии, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
В среду ведомство сообщило, что в районе пика МИФИ в Даутском ущелье участник зарегистрированной альпинистской группы из семи человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Для транспортировки тела погибшего на место выдвинулись 12 спасателей. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибший альпинист из Владимира, по факту его гибели организована проверка.
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"Спасатели МЧС России эвакуировали тело погибшего туриста из города Владимир со склона пика МИФИ в Даутском ущелье. Работы по транспортировке специалисты чрезвычайного ведомства провели с помощью носилок типа "акья" и применением альпинистского снаряжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.
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