Спасатели эвакуировали тело погибшего в горах КЧР альпиниста

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"Спасатели МЧС России эвакуировали тело погибшего туриста из города Владимир со склона пика МИФИ в Даутском ущелье. Работы по транспортировке специалисты чрезвычайного ведомства провели с помощью носилок типа "акья" и применением альпинистского снаряжения", - говорится в сообщении.