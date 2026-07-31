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Качество сна не зависит от расположения кровати, заявил сомнолог - РИА Новости, 31.07.2026
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12:16 31.07.2026 (обновлено: 14:32 31.07.2026)
Качество сна не зависит от расположения кровати, заявил сомнолог

Кудинов: положение кровати в комнате неважно, для здорового сна нужна темнота

© Фото : Unspalsh/Vladislav MuslakovСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Unspalsh/Vladislav Muslakov
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-сомнолог Павел Кудинов сообщил, что для здорового сна необходима темнота, а расположение кровати в комнате на качество сна не влияет.
  • Невролог Али Исмаилов предупредил, что систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему и может усиливать когнитивные проблемы, а неправильный ежедневный рацион ускоряет старение мозга.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Расположение кровати в комнате не влияет на качество сна, для здорового сна необходима темнота, сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.
"Расположение кровати в комнате не влияет на качественный сон. Важно спать в темноте, а бодрствовать на свету. Постоянный источник света не дает вырабатываться мелатонину... Поэтому спать нужно обязательно в темноте", - сказал NEWS.ru Кудинов.
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Невролог Али Исмаилов накануне в беседе с "Лентой.ру" предупреждал, что систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы.
Также специалист отмечал, что неправильный ежедневный рацион существенно ускоряет старение мозга. Особенно вредны ультрапереработанные продукты: фастфуд, колбасы, чипсы, сладкие напитки, полуфабрикаты и готовая выпечка с добавками, пояснял Исмаилов.
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Врач-оториноларинголог клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Яна Новикова в беседе с информационным порталом РИАМО также рассказала о негативном влиянии алкоголя на сон. Он подчеркнула, что человек быстрее погружается в сон, но тот становится поверхностным и фрагментированным.
"Алкоголь расширяет сосуды и может временно изменять кровоток во внутреннем ухе. Одновременно он способствует потере жидкости, а в жаркую погоду риск обезвоживания возрастает еще больше. Для структур внутреннего уха, которые очень чувствительны к изменениям кровоснабжения и водно-солевого баланса, это может стать дополнительной нагрузкой", - добавила она.
 
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