Качество сна не зависит от расположения кровати, заявил сомнолог

Невролог Али Исмаилов накануне в беседе с "Лентой.ру" предупреждал, что систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы.

Также специалист отмечал, что неправильный ежедневный рацион существенно ускоряет старение мозга. Особенно вредны ультрапереработанные продукты: фастфуд, колбасы, чипсы, сладкие напитки, полуфабрикаты и готовая выпечка с добавками, пояснял Исмаилов.

"Алкоголь расширяет сосуды и может временно изменять кровоток во внутреннем ухе. Одновременно он способствует потере жидкости, а в жаркую погоду риск обезвоживания возрастает еще больше. Для структур внутреннего уха, которые очень чувствительны к изменениям кровоснабжения и водно-солевого баланса, это может стать дополнительной нагрузкой", - добавила она.