Число регистраций компаний Смоленщины в системе "Одно окно" выросло на 6%

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Количество регистраций предприятий Смоленской области в информационной системе "Одно окно" увеличилось на 6% за первое полугодие 2026 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

« "На данный момент в системе "Одно окно" зарегистрировано более 440 региональных организаций. За первое полугодие прирост регистраций составил 6%", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он добавил, что развитие экспортного потенциала области напрямую зависит от доступности и прозрачности мер поддержки для бизнеса. Поэтому в регионе внедряют цифровые инструменты, чтобы предприниматели могли оперативно получать необходимую помощь.

"Смоленская область — один из первых регионов, который не просто подключился к платформе "Мой экспорт", а полностью переводит меры поддержки в электронный формат. В прошлом году к платформе подключились 16 регионов, и лишь два из них (включая Смоленскую область ) сделали это по собственной инициативе", — указал Анохин.

Губернатор рассказал, что между правительством Смоленской области и Российским экспортным центром заключено соглашение, направленное на создание максимально благоприятных условий для экспортной деятельности региональных предприятий через информационную систему "Одно окно". Это усиливает механизм по упрощению доступа бизнеса к мерам поддержки, синхронизации федеральных и региональных инструментов.

Глава региона добавил, что предприятия, которые зарегистрированы в системе, могут получить как федеральные услуги (кредитование, страхование, участие в международных проектах), так и региональные меры поддержки, включая "Поиск и подбор иностранного покупателя", "Содействие в транспортировке продукции с господдержкой для МСП", "Организация участия МСП в международных выставках и ярмарках", а также услуги по сертификации "Сделано в Смоленске" и включению в одноименный электронный каталог.