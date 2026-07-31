Рейтинг@Mail.ru
Число регистраций компаний Смоленщины в системе "Одно окно" выросло на 6% - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:01 31.07.2026
Число регистраций компаний Смоленщины в системе "Одно окно" выросло на 6%

Число регистраций организаций Смоленщины в системе "Одно окно" увеличилось на 6%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Количество регистраций предприятий Смоленской области в информационной системе "Одно окно" увеличилось на 6% за первое полугодие 2026 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«
"На данный момент в системе "Одно окно" зарегистрировано более 440 региональных организаций. За первое полугодие прирост регистраций составил 6%", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что развитие экспортного потенциала области напрямую зависит от доступности и прозрачности мер поддержки для бизнеса. Поэтому в регионе внедряют цифровые инструменты, чтобы предприниматели могли оперативно получать необходимую помощь.
"Смоленская область — один из первых регионов, который не просто подключился к платформе "Мой экспорт", а полностью переводит меры поддержки в электронный формат. В прошлом году к платформе подключились 16 регионов, и лишь два из них (включая Смоленскую область) сделали это по собственной инициативе", — указал Анохин.
Губернатор рассказал, что между правительством Смоленской области и Российским экспортным центром заключено соглашение, направленное на создание максимально благоприятных условий для экспортной деятельности региональных предприятий через информационную систему "Одно окно". Это усиливает механизм по упрощению доступа бизнеса к мерам поддержки, синхронизации федеральных и региональных инструментов.
Глава региона добавил, что предприятия, которые зарегистрированы в системе, могут получить как федеральные услуги (кредитование, страхование, участие в международных проектах), так и региональные меры поддержки, включая "Поиск и подбор иностранного покупателя", "Содействие в транспортировке продукции с господдержкой для МСП", "Организация участия МСП в международных выставках и ярмарках", а также услуги по сертификации "Сделано в Смоленске" и включению в одноименный электронный каталог.
"План цифровизации мер поддержки экспорта в Смоленской области рассчитан до 2030 года. С 2026 года уровень цифровизации стал одним из критериев оценки Регионального экспортного стандарта. Наш регион четыре года подряд обеспечивает стопроцентное выполнение этого стандарта", — заключил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала